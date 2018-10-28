Fransız ve Türk Başkan nikah kıydı

İznik Belediyesi'nin kardeş şehri Fransa'nın Pithiviers Belediyesi Başkanı Philippe Nolland ve İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik'te nikah kıydı. Nikah töreni katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

2015 yılında İznik Belediyesi ile Fransa Lorient Şehri Pithiviers Belediyesi arasında imzalanan kardeşlik protokolünün ardından karşılıklı ziyaretler yapılmış, İznik Belediyesi heyeti ve Pithiviers Belediyesi heyeti her iki şehirde bir araya gelmişlerdi. Son olarak İznik'i ziyaret eden Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland ve belediye meclis üyelerini İznik'te Kaymakam Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve belediye meclis üyeleri Belediye binasında karşıladı.

Nikah cüzdanını Fransız başkandan aldılar

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın kardeş şehir olan Fransa Lorient Şehri Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland ile birlikte ilçede gerçekleşen nikah törenine nikah kıymak üzere katıldılar. Genç çiftler Nazan Akgün ve Ali Osman Koruk'un nikah töreninde İznik Belediye Başkanı Osman Sargın nikah törenini gerçekleştirirken çiftlerin Nikah Cüzdanlarını Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland teslim etti.

Philippe Nolland konuşmasında, “Genç çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum.Mutluluğunuz Pithiviers ve İznik kardeşliği kadar uzun sürsün. Büyük onur ve mutlulukla size bu evlilik cüzdanını teslim ediyorum. Sizlerden Türkiye için çok çok çocuk bekliyoruz” dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ve Pithiviers Belediye Başkanı Philippe Nolland, genç çiftler Nazan Akgün ve Ali Osman Koruk ile hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.