Freni boşalan kamyon dehşeti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni boşalan kamyon dehşet saçtı.

Yenişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Sebahattin Doğuş idaresindeki 16 KJA 99 plakalı hafriyat yüklü kamyonun Alanyurt lambalarına geldiği sırada frenleri boşaldı. Bayır aşağı sür'atle ilerleyen kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen Kazım Ayaydın idaresindeki 16 PS 258 plakalı hafriyat yüklü kamyona arkadan çarptı. 258 plakalı kamyon da önünde duran 45 YT 922 plakalı minibüse çarparken, minibüs ise önündeki 16 Y 5568 plakalı cipe çarparak durabildi. Savrulan 16 PS 258 plakalı kamyon 16 KBR 69 plakalı özel otomobile çarparak da zarar verdi.

Kaza yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliğinde görevli arama kurtarma ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. Araç sürücüleri ve yolcular sağlık kontrolünden geçirildi, herhangi yaralanan olmazken, yolun trafiğe kapanmasına sebebiyet veren araçlar kurtarıcı vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.