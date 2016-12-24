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24 Aralık 2016 12:28

FSM Bulvarı’nda yapılacak düzenleme tartışıldı

FSM Bulvarı’nda yapılacak düzenleme tartışıldı

24 Aralık 2016 12:28

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yapılacak düzenleme Nilüfer Kent Konseyi’nde tartışıldı.
Nilüfer Kent Konseyi 15. olağan genel kurulu Konak Kültürevi’nde yapıldı. Toplantıya Fethiye, Esentepe, Cumhuriyet, Barış ve İhsaniye Mahalle Komitesi Üyeleri, meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, “ FSM Bulvarı’nda da yaşanan sıkıntılar çözüm bekliyor. Bu toplantıda bunların çözümünü masaya yatıracağız” dedi.
Başkan Danışmanı Emel Yorulmaz da bulvarın fiziki yapısı ve hazırlanan proje hakkında bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ilk projede araçlara öncelik tanındığını belirten Yorulmaz, daha sonra değişiklikler yapıldığına söyledi. Emel Yorulmaz, “Nilüfer Belediyesi olarak örnek bir proje hazırladık. Büyükşehir Belediyesi daha sonra projesinde değişikliğe giderek bizim projeye benzer bir çalışma ortaya çıkardı. Bulvarlar yaya öncelikli olmalı ve mümkün olduğunca araç trafiğinden arındırılmalı. Biz orada insanların daha fazla zaman geçirmelerini istiyoruz. Bisiklet yolu için düzenlemeler olmalı. Ayrıca raylı sistem için de zemin hazırlanmalı ”dedi.
Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart da büyük şehirler için ulaşımın en büyük sıkıntı olduğuna dikkat çekerkenm, Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilcisi Necla Yörüklü ise, bir projede meslek grubu olarak bütün canlıları düşündüklerini ifade ederek, “Biz sadece yol, bina düşünmeyiz. Bütün canlıları o mahallin içinde görürüz. FSM Bulvarı ortak akılla yeniden şekillenmeli. Oda olarak biz de elimizden geleni yapmaya hazırız” diye kaydetti.
Toplantıda FSM Bulvarı’na sınırı olan Fethiye, Cumhuriyet, Barış, İhsaniye ve Esentepe Mahalle Komitesi üyeleri de söz alarak görüşlerini dile getirdi.



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