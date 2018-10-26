Fuarda meme kanserine dikkat çekildi

Düzenlenen fuarda ayrıca, 'mesajını bırak, kansere karşı bizimle savaş" sloganıyla da farkındalık oluşturan kişilerin mesajları panoya asıldı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Meme kanseriyle ilgili ekim ayı boyunca farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Neden farkındalık oluşturmak istedik? Meme Kanserinde erken teşhis çok önemli. Kendinize ayıracağınız bir saat, erken teşhis ve meme kanserinden kurtulmanızı sağlayabilir. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük farklar ortaya çıkarır" dedi.