İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fuarda meme kanserine dikkat çekildi

Medicana Bursa Hastanesi, sağlık ve spor fuarında açtığı stantla meme kanserine dikkat çekti.


Düzenlenen fuarda ayrıca, 'mesajını bırak, kansere karşı bizimle savaş" sloganıyla da farkındalık oluşturan kişilerin mesajları panoya asıldı. Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı, "Meme kanseriyle ilgili ekim ayı boyunca farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Neden farkındalık oluşturmak istedik? Meme Kanserinde erken teşhis çok önemli. Kendinize ayıracağınız bir saat, erken teşhis ve meme kanserinden kurtulmanızı sağlayabilir. Unutmayın, küçük alışkanlıklar büyük farklar ortaya çıkarır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.