Fuhuş çetesine şok baskın

Yalova'da para karşılığı yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptıran mekanlara eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı, yabancı uyruklu kadınların içkili mekanlarda para karşılığı fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı. Gece harekete geçen jandarma ekipleri, eğlence mekanlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. 31 yabancı uyruklu kadın ve işletme görevlisi 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 74 vatandaşa ise GBT kontrolü yapıldı. Yabancı uyruklu hayat kadınlarının sınır dışı edilme işlemleri başlatıldı.