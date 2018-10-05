Fuhuş operasyonunda dikkat çeken şifreler

14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda şahısların şifreli konuşmaları dikkat çekti.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu düzenledi. 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa, İzmir, Adana, Mersin ve Ankara'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri, araba ve üst aramalarında 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte kimlik, 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda kesici alet, fuhuştan temin edildiği tahmin edilen 210 dolar, 70 euro, 14 bin 115 lira Türk parası ele geçirildi.

Şahısları uzun zamandır teknik takibe alan ekipler, fuhuş çetesinin kendi aralarında oluşturdukları şifreleri de çözdü. Yapılan teknik takipte fuhuş çetesinin kadınlara müşterileriyle ilgili bilgi almak için 'bugün kaç tane çay içtin' ya da 'kaç yemek yedin' diye sordukları ve polis ekiplerini görünce ise 'amcalar geldi' diye uyardıkları tespit edildi. Şifreleri çözdükten sonra harekete geçen ahlak polisi tespit edilen şahısları düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Bursa merkezli 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 14 kişi sağlık kontrollerinin ardından adli makamlara sevk edildi.