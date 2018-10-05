Fuhuştan gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa merkezli 5 ilde yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 14 kişiden 11'i tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Bursa merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu yaptı. 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda fuhuşa aracılık ve yer temini ettikleri tespit edilen 14 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili yapılan teknik takipte şifreli görüşmeleri çözülen şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Gün boyu savcılıktaki soruşturmaları devam eden sanıklar sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakim karşısına çıktı. Mahkemeye çıkarılan 14 sanıktan 11'i fuhuşa aracılık yapmak ve yer temin etmek suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.