Teknik Direktörü Cihan Birlik’in isteği üzerine yönetim, 25 yaşındaki otistik Ahmet Onan ile sözleşme imzaladı.

Sadece bir futbol takımı değiliz

Kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreni öncesinde bir açıklama yapan İsaörenspor Başkanı Erhan Ulu, yeni kurulmuş bir takım olarak 2 yılda başarılı sonuçlar alarak Süper Amatör Kümede mücadele etmeye hak kazandıklarını belirterek, “Geçen sene takımımızı 1. Amatör kümede şampiyon yapan hocamız Cihan Birlik ile yeniden anlaşarak Süper Amatör kümede şehrimizi ve mahallemizi en iyi şekilde temsil etmek adına ilk adımı attık ve bu amaç doğrultusunda transfer görüşmelerimiz devam etmektedir. İsaörenspor kurulurken sadece bir futbol takımı olarak tasarlanmadı. İsaörenspor çevresindeki gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıp o gençleri kanatları altına alan, devamlı nefes alan, etkinlikleri hiç eksik olmayan, sosyal sorumluluklarını göz ardı etmeyen, yaşayan bir kulüp olarak tasarlandı. Kurulduğu günden bu yana hedeflerine emin adımlarla ilerleyen ayakları yere sağlam basan bir kulüp oldu” dedi.

Futbol aşkı engel tanımıyor

Kuruluş amacını hiçbir zaman unutmadıklarını ifade eden Ulu, “Bu doğrultuda bu akşam buraya yeni transferimiz olan Ahmet Onan kardeşimizin imza töreni için toplandık. Kardeşimiz Otistik. Fakat içindeki futbol aşkı engel tanımıyor. Bu yüzden kulübümüz ve şampiyon hocamızın isteği ile Türkiye’de benzeri görülmemiş bir transfere imza atarak transfer ettik ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Hocamız maçlarda süre verdiğinde, çıkıp sahada mücadelesini verecek ve İsaörenspor formasını terletecektir. Biz bir adım attık. Diğer kulüplerimizin de imkanları doğrultusunda bu tarz projelere destek olmasını ümit ediyoruz. Kulübümüz adına oyuncumuza hoş geldin diyor ve İsaörenspor formasıyla nice başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Erhan Ulu ve Ahmet Onan sözleşmeyi imzaladı.