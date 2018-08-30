Galatasaraylılar Derneği’ndeki cinayet yargı önünde

Olay, Yenişehir ilçesindeki Galatasaraylılar Derneği’nde geçen şubat ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali U., dernekte bulunan Aytaç Çalım ve Erman Çalım’a ateş etti. Açılan ateş sonucu Aytaç Çalım hayatını kaybederken, Erman Çalım kolundan hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından Ali U., tutuklandı.

İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ali U. hakkında müebbet talebiyle dava açıldı. Ali U., mahkemedeki ifadesinde, "Derneğin de bulunduğu yer eskiden balıkçıydı. Ben de içeriye girip, akvaryum ve balık satılıp satılmadığını sordum. Bana küfürle karşılık verildi. Bir anda üzerime 10 kişi gelince silahı çekip, ateş ettim. Yere düşünce tabancamı elimden aldılar" dedi.

Olaydan yaralı kurtulan Erman Çalım ise, "Sanık gerçekleri söylemiyor. Ona küfür edilmedi. Maç izlerken içeriye gelip, akvaryum ve balıkçı aradığını söyledi. Ağabeyim, kendisiyle konuştu. Burasının dernek olduğunu söyleyip, çıkmasını rica etti. Kısa süre sonra sanık tekrar içeri girdi. Ağabeyimin kafasına ve göğsüne ateş etti. Beni de aynı şekilde öldürmek istedi. Ben hamle ile kurtularak omzumdan yaralandım" diye konuştu.

Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.