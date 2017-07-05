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05 Temmuz 2017 09:38

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısının akli dengesi araştırılacak

Bursa’da, cinayet suçundan arandığı gün, sürücüsünü yaralayıp gasp ettiği araç ile köfteci dükkanına dalan sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı araştırılacak.

Gasp ettiği araçla köfteciye dalan katil zanlısının akli dengesi araştırılacak

05 Temmuz 2017 09:38


Geçen şubat ayında meydana gelen olayda, fabrika işçisi Gürbüz Kömür (53), tabancayla kalbinden vurulmuş halde Demirtaş Mahallesi’nin Tepecik mevkiinde bulundu. Aynı gün Osmangazi’nin Alemdar Mahallesi’nde, Yusuf Ay’ın 3 kurşunla vurulduktan sonra aracı gasp edildi. Gasp edilen 16 P 5828 plakalı araç, Çevre Yolu Botanik Park istikametinden İstanbul istikametine seyrederken MOBESE kameraları tarafından ikaz verince, polis ekipleri peşine düştü. Kovalamaca sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Köfteci Yusuf’un iş yerinin ön cephe çerçevelerini kırıp içeri girdi. Aralarında sürücünün de bulunduğu 2’si ağır 13 kişi yaralandı. Olayın ardından her iki aracın direksiyonundaki parmak izleri şüpheliye çıkınca gözaltına alınan Okan Aksu (30), sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.



“Aramızda tartışma çıktı”


Sanık, hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Aksu, “Merinos parkında oturuyordum. Ölen kişi aracıyla yanıma geldi. Sohbet ettik. Ardından beni araca davet edip, Beşyol mevkiinde bira aldı. Ardından olayın meydana geldiği yere gittik. Aramızda tartışma çıktı. Belimdeki tabancayı gördü. Tabancayı almaya kalkışırken ateş aldı. Araçta yaralı aşağıya inince korktum. Aracını alıp kaçtım. Ölen şahsı tanımıyorum” dedi.


Yusuf Ay’ı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘yağma’, ‘iş yerine zarar verme’ ve ‘birden fazla kişiyi taksirle yaralama’ suçundan hakkında ayrı dava açılacak olan Aksu için, mahkeme heyeti akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.




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