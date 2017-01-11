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11 Ocak 2017 17:49

Gaspçı gençler tutuklandı

Gaspçı gençler tutuklandı

11 Ocak 2017 17:49

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde bir genci bıçakla korkutarak parasını gasp eden iki kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, saat 24.00 sıralarında evine gitmekte olan 16 yaşındaki M.O.’nun yanına gelen iki kişi, genci tehdit ederek para istedir. Genci bıçak göstererek tehdit eden iki kişi, M.O.’nun cebindeki 160 lirayı ve cep telefonunu gasp ederek kaçmaya başladı. Şahıslardan biri gasp ettiği telefonu yola atarak kaçmaya devam ederken, telefonunu yerden alan mağdur M.O. hemen 155’i arayarak olayı bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler, gaspçıları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Bölgeyi didik didik arayan emniyet ekipleri, park halindeki bir aracın altında saklanmaya çalışan iki şahsı yakaladı. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalanan 15 yaşındaki F.Y. ile 19 yaşındaki M.N.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki genç, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
Gaspçı gençlerin daha öncede motosiklet ve işyeri hırsızlığından dolayı suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.



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