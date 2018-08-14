Gastronomi ustaları Bursa’da

Şehre has lezzetlerin tadına bakan gastronomi uzmanları, Büyükşehir Belediyesi’ne ait Bursa Vakıf Kültürü, Merinos Tekstil ve Sanayi, Bursa Göç Tarihi ve Bursa Bıçak müzelerini de gezdi.

Gastronomi Turizmi Derneği tarafından Şanlıurfa’dan başlatılan ’Marka Gastronomi Kentler Ziyaretleri’nin son durağı Bursa oldu. Bursa Turizm Platformu’nun desteğiyle yapılan geziye; yeme-içme üzerine yazan blogerlar, süreli yayın temsilcileri ve mutfak sanatları ile ilgilenen profesyoneller katıldı. Ziyaret kapsamında Merinos Müze Sergi alanında düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Daire Başkanı Aziz Elbas tarafından Bursa’da gastronomi üzerine gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Toplantı sonrasında misafirlere cantık, baklava, süt helvası, cevizli lokum ve tahinli pide ikram edildi. Gastronomi ustaları, temasları çerçevesinde Bursa Vakıf Kültürü, Merinos Tekstil ve Sanayi, Bursa Göç Tarihi ve Bursa Bıçak müzelerini gezdi.