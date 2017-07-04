Gayrimenkul bu yıl da rekora koşuyor

Ekonomik olarak gün geçtikçe güçlenen Türkiye’nin gayrimenkul sektöründe de yıldızının parladığını belirten Aydemir, inşaat malzemeleri ve konutlardaki KDV oranının indirilmesinin Türkiye’nin ekonomisine artı değer olarak yansımalarının sürdürdüğünü söyledi. 2017 yılı için alınan bazı kararlar ile GYODER ve Emlak Konut’un yaptığı kampanyaların konut satışına çok büyük bir etki sağlayacağını belirten Aydemir, "Mayıs ayı süresince 2017 yılında Türkiye genelinde 116 bin 558, Bursa’da 4 bin 911 ve Balıkesir’de 2 bin 417 konut satışı gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl Mayıs ayında Türkiye genelinde gerçekleşen konut satışı 114 bin 800, Bursa’da 4 bin 318 ve Balıkesir’de 2 bin 393 olmuştur. Bursa, tarihi zenginliği ve İstanbul’a yakınlığı ile yerli yatırımcılar kadar yabancı yatırımcıların da gözdesi oldu. Bursa, 5 aylık süreçleri değerlendirdiğimizde geçen sene 21 bin 160, bu yıl ise yüzde 9,1’lik bir artışla 23 bin 82 konut satışı ile Türkiye ortalamasının üzerinde satış hacmine ulaşmıştır. Balıkesir’de ise 5 aylık süreçte geçen sene 10 bin 806, bu sene yüzde 2.6’lık yükselişle 11 bin 82 adet konut satışı gerçekleşmiştir" dedi.

Türkiye genelinde konut satışları 2016 yılının ilk 5 ayında 524 bin 612, 2017 yılının ilk 5 ayında ise 556 bin 784 konut satışına ulaştığını ifade eden Aydemir, "Konut satışları 2016 yılında Türkiye’de 1 milyon 341 bin 453 adetlik satışla tarihi rekorunu kırmıştı. Son 5 yılın Ocak ve Mayıs ayları arası satış istatistiklerine baktığımızda, çok sıkıntılı bir durum olmadığı müddetçe Türkiye genelinde 1 milyon 400 bin civarlarında konut satışı ile yine rekor konut satış rakamlarına ulaşılacaktır" dedi.

Yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin adet konutun el değiştirmekte olduğunu ancak 650 bin adet de yeni konut ihtiyacı sürmekte olduğunu belirten Aydemir, “Bursa ve Balıkesir’deki konut satışlardaki yükseliş, fiyatlarda da doğru orantılı yansımıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı planlamaları, otoyollar, planlanan sanayi yatırımları bölgede hareketliliği daha da artıracaktır. Bursa’da TEKNOSAB, İstanbul ve İzmir otobanı, Oto Test Merkezi ile birlikte yeni sanayi yatırımları ilginin giderek artmasına sebep olmaktadır” diye konuştu.

Balıkesir’in son yıllarda sanayi yatırımları ile gayrimenkul sektöründe de ciddi bir hareketlilik yaşanmakta olduğunu ifade eden Aydemir, “Turizm bölgeleri olan Güre, Akçay, Ayvalık, Sarımsaklı, Erdek sahillerinin varlığı, Çanakkale ve İstanbul otobanlarının ve yanı sıra pek çok büyük sanayi yatırımının gerçekleşmesine yönelik girişimler Balıkesir’in önümüzdeki yıllarda daha büyük bir hızla gelişeceğini göstermektedir” dedi.

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörünün hız kesmeden yoluna devam edeceğini belirten Özkan Aydemir, “2016 yılında açılışı yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli, önümüzdeki dönemde açılması planlanan 3’üncü havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi çok önemli projeler ülkemiz için büyük katkılar sağlayacaktır. KDV’nin yüzde 8 olarak sürekli uygulanması sürecine geçiş ile birlikte, Satış Vaadi Sözleşmelerinin damga vergisinin sıfır olması, yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesine en büyük destektir. Kentsel Dönüşüm, genç Türkiye nüfusunun yanı sıra evlenme ve boşanmaların artması, konut alımında yüzde 15 devlet desteği, sektörün önünü açmaya devam edecek, gayrimenkul sektörü önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden yükselişini sürdürecektir” şeklinde konuştu.