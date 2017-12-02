Gayrimenkulun liderleri Bursa’da buluşuyor

Emlak ve Gayrimenkul sektörünü yakından ilgilendiren bir çok önemli konunun ele alınacağı “2.Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi” 9 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 12.30’da Sheraton Bursa’da düzenlenecek olan zirve ile gerçekleşecek.

EmlakSayfasi.com.tr ve Bursa Emlak Müşavirleri Odası işbirliği ile düzenlenen 2.Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi-Bursa, sektörün yakından takip ettiği konuları ve gündemleri de katılımcılarına aktaracak. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olanEmlak ve Gayrimenkul Zirvesi-Bursa,inşaat ve gayrimenkul sektörünün liderlerini bir araya getirerek sektörünün geleceği başta olmak üzere bölgesel piyasa değerlendirmelerine de ışık tutacak.

“Gayrimenkulde Kadın Liderler, Türkiye Pazarında Franchise Markaların Rolü, Gayrimenkulde Bölgesel Beklentiler, Yeni Emlak Yasası ve 2023 Yolunda Paranın Yönü ve Yeni Dünya Düzeni” olmak üzere toplam 5 oturum olarak gerçekleşecek zirvenin ana konuşmacısı ise Türkiye’nin önde gelen ekonomist ve yazarlarından İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ramazan Kağan Kurtoğlu olacak.

Zirvenin ana teması “Gayrimenkulde kadın liderler”

Gayrimenkul sektöründeki kadın iş gücü ve katma değerinin mercek altına alınması ve sektördeki kadın lider sayısının teşvik edilmesi amacıyla bu yıl ki ana temasını "Gayrimenkulde Kadın Liderler" olarak belirlediklerini dile getiren Organizasyon Komitesi Başkanı Utku Çalışkan, sektördeki yenilikçi fikirlerin artması ve kadınların oluşturacağı sinerjinin gayrimenkul sektörü için büyük önem taşıdığını belirtti.

Utku Çalışkan: "Emlak ve gayrimenkul zirvesi inşaat sektörünün sektörel yansımasıdır"

Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi 2017 hakkında açıklamada bulunan EmlakSayfasi.com.tr Kurucusu ve Organizasyon Komitesi Başkanı Utku Çalışkan, inşaat sektörünün kritik bir dönemden geçtiğini ve bu dönemde sektörel işbirliğinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Çalışkan, "Emlak ve Gayrimenkul Zirvesi bu yıl ikincisi kez Bursa’da gerçekleşiyor. Geçen yıl büyük bir ilgi ve katılım olmuştu. Sektörel deneyimlerin paylaşılmasının yanı sıra alanında uzman kişilerin geleceği dair yaptığı öngörüler herkes için değerli ve katma değeri yüksek bilgiler. Bu yıl ki etkinliğimizin içeriğini daha da derinleştirerek katılımcılarımızın maksimum düzeyde bilgiye ulaşmasını amaçladık. Umuyoruz ki bu yıl da aynı şekilde başarılı bir zirve yaşarız" dedi.