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21 Temmuz 2018 17:00

Gaz betondan tarihî kalyon inşa ediyorlar

Tarihte yaygın olarak kullanılan tatlı su kalyonlarının bir örneği İznik gölü sahiline gaz betondan inşa ediliyor.

Gaz betondan tarihî kalyon inşa ediyorlar

21 Temmuz 2018 17:00


İznik Belediyesi tarafından yaptırılan kalyon, 2.5 metre genişliğinde ve 7 metre uzunluğunda olacak. Kalyon, sahil caddesinde yer alacak. 10 gün içerisinde tamamlanması planlanan kalyonun ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Kalyonun inşasını nakkaş ve oyma ustaları Yalçın Öztürk ile Mecit Arslan yürütüyor.


Öztürk, "Gaz betondan yaptığımız kalyon, Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerinde İznik gölünde sıkça kullanılmış. Göl tatlı su olduğu için kaldırma gücü de az. Gölün sığlığı göz önüne alınarak düz karınlı inşa edilmişler. Yük taşımacılığında sıkça kullanılmışlar. Şehir kuşatıldığında da soyluların değerli eşyaları yüklenir, açıkta bekletilirmiş. Öte yandan, savaş döneminde haçlılar, Gemlik’in Karsak boğazından yüzer kişilik kalyonları İznik gölünde yüzdürüp şehri kuşatmak için de kullanmış. Bunlar aynı zamanda o devrin savaş gemisidir. 300-400 kalyonun İznik gölünde batık halde olduğu bilinmekte. Maksadımız o devrin gemilerini canlandırıp fotoğraf köşesi hazırlamak" dedi.




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