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12 Haziran 2018 10:21

Gazeteci Oktay Kayalar hayatını kaybetti

Bursa’nın ve basın camiasının sevilen polis adliye muhabirlerinden Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Olay Gazetesi muhabiri Oktay Kayalar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiBursa’da 1969 yılında doğan ve Atatürk Lisesi’nden mezun olan Oktay Kayalar, gazeteciliğe 1987 yılında Hakimiyet Gazetesi’nin kamera servisinde başladı.

Gazeteci Oktay Kayalar hayatını kaybetti

12 Haziran 2018 10:21

Bursa’nın ve basın camiasının sevilen polis adliye muhabirlerinden Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Olay Gazetesi muhabiri Oktay Kayalar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti


Bursa’da 1969 yılında doğan ve Atatürk Lisesi’nden mezun olan Oktay Kayalar, gazeteciliğe 1987 yılında Hakimiyet Gazetesi’nin kamera servisinde başladı. 1989 yılında aynı gazetede polis adliye muhabirliğine başlayan Oktay Kayalar, çeşitli gazetelerde görev yaptıktan sonra uzun yıllar çalıştığı Olay Gazetesi’nden emekli olmasına rağmen görevini sürdürüyordu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne 1992 yılında üye olan Oktay Kayalar, evli ve 1 çocuk babasıydı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığıyla savaşan kayalar dün gece hayatını kaybetti.


Oktay Kayalar, bugün Ataevler Edebali Camiinde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak. İhlas Haber Ajansı olarak Basın camiasına, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin.




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