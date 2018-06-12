Gazeteci Oktay Kayalar son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığıyla savaşan Kayalar, dün gece vefat etmişti. 49 yaşındaki Kayalar, ikindi namazını müteakip Ataevler Edebali Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kayalar’ın ailesi, yakınları, meslektaşları ve emniyet teşkilatından da bir çok seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kayalar’ın naaşı Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Bursa’da 1969 yılında doğan ve Atatürk Lisesi’nden mezun olan Oktay Kayalar, gazeteciliğe 1987 yılında Hakimiyet Gazetesi’nin kamera servisinde başladı. 1989 yılında aynı gazetede polis adliye muhabirliğine başlayan Oktay Kayalar, çeşitli gazetelerde görev yaptıktan sonra uzun yıllar çalıştığı Olay Gazetesi’nden emekli olmasına rağmen görevini sürdürüyordu. Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne 1992 yılında üye olan Oktay Kayalar, evli ve 1 çocuk babasıydı. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığıyla savaşan Kayalar, dün gece hayatını kaybetmişti.