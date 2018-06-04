Gazeteci Süleyman Özışık; “15 Temmuz küresel bir işgal hareketiydi”

Yıldırım Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Otağ Sohbetleri’nin son konuğu Gazeteci Yazar Süleyman Özışık oldu. AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın’ın da katıldığı sohbette, Türkiye’nin 15 Temmuz’da çok büyük bir badire atlattığını dile getiren Özışık, “15 Temmuz sıradan basit bir örgütün bir darbe girişimi değildir. Olaya böyle bakarsak durumu küçümsemiş oluruz. 15 Temmuz küresel bir işgal planıydı. Eğer darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, Güney sınırımızdan 25 bin PYD ve IŞİD militanı ülkemize girecek, Yunanistan Ege Denizi’ndeki haklarımıza tecavüz edecekti. Biz o gün basit bir darbe girişimi atlamadık. Milletimiz tıpkı milli mücadele dönemindeki ruh ile milletin istiklalini devletin bekasını korudu” dedi.

Türkiye’nin bağımsız bir bölgesel güç olma yolundaki hamlelerinin başta batı olmak üzere bir çok ülkeyi tedirgin ettiğini dile getiren AK Parti Bursa Milletvekili Aydın ise “Bunu fark ettikleri andan itibaren önümüze her türlü engeli çıkarıyorlar. Terör ile geliyorlar başarmıyorlar, darbe deniyorlar yine olmuyor. Şimdi ise ekonomik olarak bizi engellemeye çalışıyorlar. Ancak bu millet onlara yine gerekli dersi verecek. Biz birliğimizi beraberliğimizi koruduğumuz sürecek başarısızlık onların kaderi olacak” diye konuştu.