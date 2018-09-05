Gazilerin boğaz sefası

350 gazinin aileleri ile birlikte katıldığı "mavi tur" renkli görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Valiliği, Aile ve Sosyal İl Müdürlüğü iş birliğiyle ‘19 Eylül Gaziler Günü’ öncesinde anlamlı bir faaliyet yapıldı. Belediye iştiraklerinden Kültür A.Ş.’nin organizasyonu ile yapılan etkinlikte, gaziler ve aileleri tekneyle İstanbul Boğazı’nı gezdi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi’ne kayıtlı Kore ve Kıbrıs gazileri ile Türkiye Harp Malulleri Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri, deniz manzarası eşliğinde gerçekleşen keyifli bir İstanbul gezisinde bir araya geldi. Gaziler ve yakınlarına sahip çıkmak, yanlarında olmak adına gerçekleştirilen ‘Vefa’ projesi çerçevesinde düzenlenen boğaz turuna, 350 gazi ve ailesi katıldı. Mudanya Limanı’nda başlayan boğaz turunda gazileri, Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman da yalnız bırakmadı. Kendilerine tahsis edilen otobüslerle Mudanya Limanı’ndaki tekneye ulaşan gaziler, sırasıyla Armutlu, Bozburun açıkları ile Koyundere, Keçikayalar sahillerini gezdi, ardından Esenköy açıklarından adalara geçti.

Büyükada’da mola

İstanbul Boğazı’nın eşsiz güzelliğini doyasıya yaşayan gaziler, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Kaşık adalarını görme fırsatı yakaladı. Boğazı turu öncesi Büyükada’da verilen 2 saatlik molada günün yorgunluğunu atan gaziler, deniz manzarasına karşı mangal keyfi yaptı. Fenerbahçe sahilinden Kurbalıdere, Moda, Kadıköy, Haydarpaşa, Kız Kulesi ve Üsküdar’ı da tekneyle turlayan gaziler, Kanlıca Koyu’ndan Avrupa yakasına geçti. 3. Boğaz Köprüsü’nü de gören gaziler ve ailelerinin İstanbul’daki son durağı Balta Limanı oldu.

Karadeniz kıyılarına kadar uzanan boğaz turu ile moral depolayan 350 gazi ve yakını, mavi turu yine Mudanya iskelesinde tamamladı. 13 saate yakın süren yolculuğun ardından yine kendilerine tahsis edilen otobüslerle evlerine dönen gaziler, emeği geçenlere teşekkür etti.