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29 Ağustos 2018 12:32

Gazinin organları umut oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisinin karaciğeri bir hastayı hayata bağladı.

Gazinin organları umut oldu

29 Ağustos 2018 12:32


Geçen günlerde vefat eden 66 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ülger’in son arzusu olan organ bağışı yakınları tarafından yerine getirildi. Gazinin oğlu Ferdi Ülger, “Babam 18 Ağustosta vefat etti. Vasiyeti gereği organ bağışı yaptık. Karaciğeri başka bir hastaya nakloldu. Kendisi 66 yaşındaydı. 1974 Kıbrıs barış harekâtına katılmıştı. Babamın karaciğeri Çekirge Devlet Hastanesi’nde alındı. Allah’tan rahmet diliyoruz. Organ nakli yaptığı için gururluyuz, keşke biz de yapabilsek” diye konuştu.


Yenişehir Muharip Gazileri Derneği’nde uzun yıllar yöneticilik yapan Mustafa Ülger’in son arzusu herkesi duygulandırdı.




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