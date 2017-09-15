Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 16:41

‘Gazinocular Kralı’ hayatını kaybetti

Bursa’da ’Gazinocular Kralı’ olarak tanınan Fahri Balcı 72 yaşında hayatını kaybetti.

‘Gazinocular Kralı’ hayatını kaybetti

15 Eylül 2017 16:41

Balcı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulucami’den kaldırılacak.


Edinilen bilgiye göre, Bursa’da Köşküm Gazinosu’nun sahibi, Türk sinemasının önemli ismi Zerrin Egeliler’in eşi Fahri Balcı (72) hayatını kaybetti. KOAH hastası olduğu ve tedavisi sürerken üç gün önce beynindeki damaların tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırılan Balcı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bursa’da ‘Gazinocular Kral’ olarak tanınan Fahri Balcı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulucami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç