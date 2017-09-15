‘Gazinocular Kralı’ hayatını kaybetti

Balcı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulucami’den kaldırılacak.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’da Köşküm Gazinosu’nun sahibi, Türk sinemasının önemli ismi Zerrin Egeliler’in eşi Fahri Balcı (72) hayatını kaybetti. KOAH hastası olduğu ve tedavisi sürerken üç gün önce beynindeki damaların tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırılan Balcı, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fenalaşarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Bursa’da ‘Gazinocular Kral’ olarak tanınan Fahri Balcı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulucami’nde kılınacak cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı’na defnedilecek.