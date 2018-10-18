Gazzeli Ahmet Efendi'nin ismi Bursa'da yaşayacak

Osmangazi Belediyesi'nin Alipaşa Mahallesi'nde yeniden ayağa kaldırdığı 19. yüzyıla ait sivil mimari örneği yapının ince işçilikleri devam ediyor. Tarihi yapı, rekonstrüksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi adıyla hizmet verecek.

Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Osmangazi Belediyesi, Alipaşa Mahallesi'ndeki 19. yüzyıldan kalma sivil mimari örneği yapıyı çöküntü halinden kurtardı. Toplam 210 metrekare alan üzerine bodrum +2 kat olarak inşa edilen tarihi yapıda, ahşap karkas bölümü, kaba sıva işlemleri ve binanın çatısı tamamlandı. Kapı, pencere ve ahşap döşeme işlemlerinin devam ettiği binada, ince işçilikler ve binanın orijinalinde yer alan kalem işleri de büyük bir titizlikle yapılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi yapıdaki çalışmaları Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kara ile birlikte inceledi. Osmangazi'nin her köşesinde yer alan tarihi yapılara, mimarisi ve özgünlüğünü koruyarak sahip çıktıklarını belirten Dündar, “Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarihimizi ayağa kaldırdığımız oranda değerlerimizi görüyoruz. Alipaşa Mahallemiz'deki bu tarihi yapıyı da çöküntü halinden kurtardık. Bu çalışma ile 19. yüzyılın mimari yapısını günümüze taşıyarak kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarıyoruz. Bu yapıda artık ince işçilikler yapılıyor. En kısa sürede bu binayı Bursa kültür hizmetine sunacağız. Bu kültür merkezimize, Bursa'ya önemli hizmetleri olan Gazzeli Ahmet Efendi'nin ismini vereceğiz” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kara da Bursa'da bugüne kadar çok sayıda ilim ve gönül adamı yaşadığını ifade ederek, “Bunlardan biri de Gazzeli Ahmet Efendi'dir. Filistin'in Gazze şehrinden 3 asır önce Bursa'ya gelip, uzun yıllar kültür hizmeti verdi. Bu yapıya da Gazzeli Ahmet Efendi'nin ismini vermek, çok anlamlı olacak. Bu insanlar, bu şehrin ilim ve kültür hayatına hizmet vermiş kişilerdir. Onlara olan vefa borcumuzu ödemiş oluyoruz. Bu tarihi yapıyı çöküntü vaziyetten kurtarıp, ayağa kaldıran Başkanımız Mustafa Dündar'a tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.