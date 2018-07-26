Gebelikte su tüketiminin azalması düşük riskini artırıyor

Bahar Çelen, yaz aylarında gebelerin su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Yaz dönemlerinde gebelerin, hamilelerin, anne adaylarının dikkat etmesi gereken bazı problemler olabileceğini ifade eden WM Medical Park Bursa Hastanesi Bahar Çelen, bilhassa yaz dönemlerinde gebelik belirtilerinin ağır olabileceğini söyledi. Ufak tedbirlerle bunların üstesinden gelinebileceğini belirten Dr. Bahar Çelen, “Özellikle sıvı kaybına dikkat edilmesi gerekiyor. Sıcakların artmasıyla, terlemeyle sıvı kaybı daha fazla olacaktır. Sıvı ihtiyacı daha fazla olacaktır. Bu yüzden ortalama 3 litre en az 15 bardak su tüketilmelidir. Sıvı, su olarak tüketilmesi çok önemlidir. Yeterli miktarda sıvı tüketilmediği zaman idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık, hemoroid gibi bir takım belirtiler görülebilir. Bu da erken doğum riskini ve düşük riskini tetikleyebilir” diye konuştu.

Dr. Bahar Çelen şunları söyledi: “Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde illa gebenin dışarı çıkması gerekiyorsa güneş kremi kullanması gerekmektedir. Çünkü güneş ışınlarıyla birlikte cildin reaksiyonunun artmasıyla kalıcı cilt lekeleri olabilir. Gene koruyucu şapka kullanabilir. Sıcakların etkisiyle uyku problemi ortaya çıkabilir. Yatmadan ılık bir duş almaları hem psikolojik anlamda rahatlamalarını, hem de geceleri daha sağlıklı uyumalarına zemin hazırlayabilir. Gene gün içerisinde kendilerini sıkmayacak, terlemelerine sebebiyet vermeyecek bir takım giysiler yani pamuklu ve keten kullanılmasında fayda vardır. Gebeliğin son ayları da çok önemlidir. Sıcak havaların avantajları da vardır. Özellikle yüzme gebelikte başlıca egzersizlerin başında gelir. Tüm kas grubunu çalıştırdığı için tavsiye ettiğimiz bir egzersizdir. Ama dediğimiz gibi sağlıklı havuzlar gibi tercih edilmelidir. Hem gebenin rahatlamasını sağlar hem de egzersiz yapmasını sağlar. Kilo kontrolünde de faydalı olabilir. Egzersizin haricinde kilo almamak için hafif daha az yağlı gıda tüketimi daha yerinde olacaktır.”