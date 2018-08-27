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27 Ağustos 2018 10:31

Geçen hafta kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa’da bir hafta önce minibüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçen hafta kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

27 Ağustos 2018 10:31


Edinilen bilgiye göre, kaza 20 Ağustos Pazartesi günü Bursa İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Cerrah Kavşağı’ndan gelip itfaiye istikametine doğru seyir halinde olan Çetin K. idaresindeki 34 HP 9369 plakalı kapalı minibüs, Murat Baltacı idaresindeki 16 JN 866 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet minibüsün altına girdi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı burada yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Motosiklet sürücüsü burada yapılan tedavinin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 7 gündür burada tedavi gören 39 yaşındaki Murat Baltacı sabaha karşı hayatını kaybetti. Baltacı’nın ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.




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