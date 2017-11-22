Geleceğin Ar-Ge personeli Uludağ Üniversitesi’nden

Programın tüm bölümlerine öğrencilerden yoğun talep gelirken, ilk etapta tekstil, savunma ve gıda sanayii eğitimlerine başlandı. Önceki dönem düzenledikleri savunma sanayi eğitimlerine gösterilen ilginin ardından farklı sektör temsilcilerinden de eğitim talebi aldıklarını ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, "Eğitimlere akademisyenlerin yanı sıra sektörde tecrübesi olan uzmanlar da giriyor. Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi adına önemli bir adım atmış olduk. Mezun olan öğrencilerimizin ilgi duydukları alanlarda daha fazla tercih edilebilmeleri adına bu eğitimleri düzenliyoruz. Sektör temsilcileri de bu eğitimlerden oldukça memnun kalıyor. Önümüzdeki dönemlerde de gelecek taleplere göre yeni sektörler için eğitimler düzenleyebiliriz" diye konuştu.

Eğitimler tüm sektör temsilcilerinin katılımıyla aralıksız devam ediyor. Tekstil sanayii Ar-Ge Personeli Yetiştirme Programı eğitimine sektörün önemli firmalarından Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkan Yardımcısı ve Korteks Genel Müdürü Necat Altın, tekstil sektörünün yapısı, sektördeki ürünler, pazar ve Ar-Ge durumu ile gelecek eğilimleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Savunma sanayi yapısı ve sektördeki Ar-Ge durumunu kapsayan eğitime Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan Uzman Onur Aslan katıldı. TOFAŞ İleri Ürün Mühendisliği Koordinasyon Müdürü Erhan Küçüksüleymanoğlu, otomotiv sektörünün yapısı, sektördeki rekabet ve Ar-Ge durumu hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Makine Sanayi Ar-Ge Personeli Yetiştirme Eğitimi’ne Coşkunöz firmasından yönetici Mesut Kaya katılarak makine sanayi konusunda öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.