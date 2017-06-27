Geleceğin bilim adamları sertifikalarını aldı

Yaz Okulu’nu başarı ile bitiren 9-16 yaş grubundaki toplam 58 öğrencinin sertifikaları düzenlenen törenle aldı. 2 yıldır sürdürdükleri Maker Yaz Okulu uygulamasının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğunu belirten ULUTEK Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, “Özellikle 10 yaş üzerinde olan çocuklarımıza aynı zamanda geleceğin mucidi, girişimcisi adayı olarak bakıyoruz. Dünya üzerinde önemli buluşlarını 18 yaş altında yapan ve teknolojiye yön veren çok sayıda girişimci bulunuyor. İnşallah burada aldıkları eğitimler sayesinde bizim çocuklarımız da böyle önemli girişimlerde bulunacaklar. Umarım burada verilen eğitim sadece bu dönem ile sınırlı kalmaz” diye konuştu.

Yaz dönemi için ikişer haftalık toplam 5 farklı program hazırladıklarını belirten Kanık, “Eğitimlerimizin ilk dönemini böylelikle geride bırakmış olduk. Geriye 4 program daha kaldı. İlk programa gelen öğrencilerimiz ve aileleri, verilen eğitimi görünce sonraki programlara da devam etmeyi arzuluyorlar. Yaz dönemi boyunca düzenleyeceğimiz yaz okullarına tüm Bursalı çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” dedi.

ULUTEK Maker Çocuk Atölyesi’nde ‘Robotik, Elektronik Kodlama, 3D Tasarım ve Ahşap programında eğitim alan öğrencilerden 10 yaşındaki Ali Poyraz Gümüş, yaz okulunun çok keyifli ve bilgilendirici geçtiğini söyledi. Elektronik program ve tasarımlar konusuna ilgi duyduğunu aktaran Gümüş, gelecekte programlama ve bilgisayar üzerine tasarımlar yapmayı planladığını aktardı.