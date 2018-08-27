Geleceğin judocuları Osmangazi’de yetişiyor

11 farklı branşta, 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, geleceğin judocularını yetiştiriyor. Alt yapıya verilen önem doğrultusunda hayata geçirilen Judo Akademi, çocukların bedenen gelişimi ile birlikte kişilik gelişiminde de rol oynuyor. 3 gurup olmak üzere haftanın 3 günü eğitim alan Judo Akademi öğrencileri, başarı gösterdikleri takdirde yarışlara hazırlanıyor. Dikkaldırım Spor Salonu’nda temel jimnastik öncelikli eğitim alan judocular, kendilerini savunmayı öğrenmelerinin yanı sıra yaz ve kış aylarını dolu dolu geçirme fırsatı buluyor. 2017 yılından itibaren hayata geçirilen projede öğrenciler, 10.00 - 17.00 saatleri arasında eğitimlerden yararlanıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Osmangazi Belediyesi olarak tesis anlamında yapmış olduğumuz yatırımlarla Türkiye’de birbirinden başarılı sporcular yetiştirip iyi dereceler elde ediyoruz. Judo Akademisi’nden yararlanan 07 - 13 yaş guruplarındaki çocuklarımız, alt yapı çalışmalarına katılarak yarışlara hazırlanıyor. Eylül ayında Dikkaldırım Spor Salonu’nda başlayacak kış dönemi kayıtlarına tüm çocuklarımızı davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum’’ dedi.