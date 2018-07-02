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02 Temmuz 2018 08:47

Geleceğin Küçük Mucitleri Mudanya Hasköy’den

Mudanya Hasköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Final yarışmasında hazırladıkları “Mobile Farm” Projesi ile ilk dörde girerek ödüllerini aldı.

Geleceğin Küçük Mucitleri Mudanya Hasköy’den

02 Temmuz 2018 08:47


Mudanya Hasköy İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ve YGA Derneği (Young Guru Academy) arasında imzalanan protokole tüm ülkemiz genelinde yapılan”Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi” kapsamında düzenlenen TWİN Bilim Yarışması finallerine katılmayı başardı. Hasköy Ortaokul öğrencileri 28 Haziran 2018 tarihinde İstanbul Özel Özyeğin Üniversitesinde yapılan final yarışmasında hazırladıkları “Mobile Farm” Projesi ile ilk dörde girerek ödüllerini aldı.


Büyük takdir topladıkları yarışmadaki başarılarının tesadüf olmadığın söyleyen, Okul Müdürü Ahmet Cedimoğlu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Polat Zümbül, rehberliklerinde öğrencilerinin uzun zaman sürecinde sıkı bir çalışmayla hazırlamış oldukları “Mobile Farm” Projesi ile çiftlik hayvanlarının refah düzeylerini arttırarak, verimlerini yükseltmek aynı zamanda da çiftçilerin işlerini pratikleştirmek olduğunu belirtti.




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