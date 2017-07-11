Geleceğin mesleğine öğrencilerden büyük ilgi

Program sayesinde öğrenciler hayvancılıktan doğal gıda üretimine kadar çeşitli alanlarda eğitim alıyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki meslek yüksekokulunda başlatılan organik tarım programı sayesinde öğrencilere farklı bir iş kapısı daha açıldı. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde verilen eğitimler sayesinde onlarca öğrenci organik tarımın incelikleri hakkında bilgi sahibi oldu. Program sayesinde bu alanda kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin teorik ve pratik eğitimler aldığını vurgulayan Karacabey MYO Öğr. Gör. Dr. Oya Girişgin, “Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu uygulama parsellerinde organik tarım bölümü öğrencileri uygulama derslerinde toprak hazırlıkları yaparak ekim ve dikim yapabiliyorlar. Bu parsellerde yazlık ve kışlık bütün sebzeler öğrenciler tarafından yetiştirilebiliyor. Ayrıca yazın da isteyen öğrenciler staj yapma imkânı bulabiliyorlar. Uygulama parsellerinde tamamen yerli tohum kullanıyoruz” dedi.

Karacabey MYO uygulama kümeslerinde 75 adet jumbojapon bıldırcını, 1 çift çin kazı, 15 adet Denizli horozu ve tavuğu, 5 çift etçi fransızbresse, 2 çift brahman, 3 çift buff brahman, 3 çift japonesse, 10 adet aracouna tavuğu 2 adet horozu, 20 det civciv ve yarkası, 30 adet köy tavuğu, 50 adet broiler bulunduğunu açıklayan Dr. Oya Girişgin, “120 adet yumurta çıkış kapasiteli kuluçka makinemiz var. Günlük 10 adet mavi ve yeşil yumurta, 15 adet köy yumurtası elde ediyoruz. Süt ve Besi Hayvancılığı ile Laborant ve Veteriner Sağlık Program öğrencileri kümeslerde uygulama derslerinde hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi ve sağlık konularında uygulama yapıyor. Ayrıca, meslek yüksekokulumuzda 200 kök lavanta ve 25 kök Isparta yağlık gül bulunuyor” dedi.

Okulda organik tarım eğitimi alan öğrencilerden Güngör Malgaz, bilerek bu bölümü seçtiğini ve mezun olmasının ardından ailesiyle birlikte bu mesleği devam ettirmek istediğini söyledi. Öğrencilerden Muhammed Alperen Armağan ise, “Rize’den geliyorum. Sınavdan sonra tercih yaparken Bursa Karacabey’de organik tarım eğitimlerinin verildiğini gördüm. Burayı tercih ettim. İlk yılımı bitirdim. Aldığımız eğitimler sayesinde artık organik hayvancılık ve tarım konusunda kendimi çok daha bilinçli hissediyorum. İleride de çiftçilik yapmak ve kendi çiftliğimde organik hayvancılık yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.