Geleceğin mimarlarına uygulamalı ders

sınıf öğrencileri, “Mobilya Tasarım” dersini, kapı ve dekorasyon üretimi konusunda sektörün öncü firmalarından Kapı Dünyası'ında uygulamalı olarak işledi.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım Bölümünde eğitim gören yerli ve yabancı öğrencilerden oluşan 95 kişilik ekip, “mobilya tasarım” dersini uygulamalı olarak işlemek için öğretim görevlileri Prof. Dr. Yalçın Özel, Doç. Dr. Elçin Tezel ve İmre Hadi ile birlikte İnegöl'e geldi. Öğrenciler, 1988 yılından beri İnegöl'de faaliyet gösteren Kapı Dünyası tesislerinde incelemelerde bulundu. Kapı Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdemir tarafından öğrencilere üretim aşamaları hakkında bilgi verildi. Kapı modellerinin sergilendiği teşhir salonunda başlayan gezi, üretim bölümü ile devam etti. Kapı, kişiye özel tasarımlar ve özel projelerin üretildiği tesislere hayran kalan öğrenciler merak ettikleri konularda sorular sorarak bilgi edindiler.

Prof. Dr. Yalçın Özel, öğrencilerin üniversitede aldıkları teorik bilgileri burada görerek pratiğe dönüştürdüklerini belirterek, “Tesislerinin kapılarını öğrencilerimize açarak bilgiler aktaran Hakan Bey ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.