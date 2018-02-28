Geleceğin mühendisleri BTM’de yetişiyor

Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin sürekli eğitim programı BTM Akademi, farklı disiplinlerde gerçekleştirilen eğitim programlarıyla geleceğin teknolojilerini üretecek çocukların ve gençlerin ufkunu açıyor. Bütün okul seviyeleri için gerçekleştirilen bilimsel eğitim programlarından oluşan BTM Akademi’de katılımcılar, toplam 60 saate kadar ilgi duydukları disipline ilişkin uzman eğitimciler tarafından teorik ve pratik olmak üzere kapsamlı bir eğitimden geçiriliyor.

Okullardan gelen taleplere ve çocukların ilgi alanına göre eğitim içeriğinin hazırlandığı BTM Akademi’de öğrenciler, ‘Kodlama’, ‘Maker’, ‘Robotik’, ‘Drone’, ‘RC Model Uçak’ ve ‘Mars Aracı’ yapımını öğreniyor, program sonunda kendi ürettikleri ürünleri evlerine götürüyor.

Yeni teknolojiler üretme adına yeteneklerini de geliştiren öğrenciler, basitten karmaşığa robotik mantığını kavrama ve havacılık prensipleri gibi çok geniş bir alanda kaliteli bir eğitim imkânına kavuşuyor.

Kodlama ve Marker Akademi programında ise çocuklara ve gençlere programlama dilini sevdirecek uygulamalar sunuluyor. Sistematik düşünme becerisini geliştiren, problem çözebilme yeteneğini artıran, basit ve eğlenceli bir biçimde eğitim sunan program, yazılım teknolojisinin gelişimine de ışık tutuyor.

BTM Akademi eğitimlerine okul grupları haricinde ferdî olarak katılmak da mümkün. Okullardan BTM Akademi’ye başvuranlar kendilerine özel bir eğitim programı talebinde de bulunabiliyor. BTM Akademiye katılmak isteyenler eğitim kurumları, www.bursabilimmerkezi.org adresi ile 0224 716 37 40 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilir, kendi ilgi alanlarına ilişkin bilimsel programlarını oluşturabilirler.