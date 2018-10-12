Geleceğin Perakende çizgileri Üçge imzasıyla GPD Gelişim Market'te

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD)'nin bu yıl 5'incisini düzenlediği ve perakendenin zirvesini bir araya getiren “Ortak Gelişim Kongresi” Wyndham Grand Levent İstanbul'da gerçekleştirildi. ÜÇGE ve GPD işbirliği ile geçtiğimiz yıl kongrede ilk kez hayata geçirilen ve büyük ilgi gören 'Gelişim Market' in bu yılki mağaza konsepti ve raf sistemlerinde ÜÇGE, geleceğin perakende çizgilerini sektörle buluşturdu.

ÜÇGE, yüksek teknoloji yatırımları ile hayata geçirdiği geleceğin perakende çizgilerini GPD Ortak Gelişim Kongresi'nde perakende sektörü temsilcileri ile buluşturdu. Kongrenin ana sponsorları Coca Cola İçecek, P&G, PepsiCo ve Unilever'in ürünlerinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından kongreye katılan yerel üreticiler ve kooperatiflerin de ürünlerinin sergilendiği alanda gerçek bir market atmosferi meydana getirildi.

Sektörünün önde gelen perakendecilerinden oluşan üyeleriyle, 150 milyar TL ciro ve sağladığı 400 binin üzerinde istihdam başta olmak üzere ekonomiye büyük bir katma değer sağlayan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), 9 Ekim'de “Yeni Perakende” temasıyla “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”ni 5'inci defa düzenledi. 800'ün üzerinde perakendeci ve tedarikçinin katıldığı kongre ve Gelişim Market konsepti daha öncekiler gibi büyük bir ilgi gördü.

ÜÇGE Mağaza Ekipmanları A.Ş. Genel Yönetmeni Esra Güven konuyla ilgili olarak, sektörün öncü ve lider firması olarak perakende sektörüne sürekli bir değer yaşatma hedefiyle proje geliştirdiklerini vurguladı. GPD Ortak Gelişim Kongresi'nde hayata geçirilen konsept hakkında da bilgi veren Güven, şunları söyledi; “GPD ile birlikte geçtiğimiz yıl ilk kez “Gelişim Market” adıyla bir kongrede olabilecek en kapsamlı market alanını oluşturmuştuk. Büyük ilgi gören projeyi bu yıl daha da geliştirerek hayata geçirdik. ÜÇGE'nin AR-GE çalışmaları ve yüksek teknoloji yatırımları ile perakendeye sunduğu patentli yeni nesil raf sistemi “Saturn Konsept” ile oluşturduğumuz ve geleceğin perakende çizgilerini yansıtan Gelişim Market bu yıl da perakendeciler tarafından büyük ilgi gördü. Bu konseptimizle raftan daha çok ürünün nasıl öne çıkarıldığını ve bu sistemin tüketicide ürün algısını nasıl yarattığını gözler önüne serdik. Bu sistemde ayrıca hem müşterilerimize daha yüksek kalitede ürün sunuyor, hem de müşterilerimizin mağaza yatırım maliyetine de avantaj olarak yansımasını sağlıyoruz. Saturn Konsept kolonları saran açılı rafları, farklı derinlik ve genişlik seçenekleri ile alan verimliliğinin yanı sıra, estetik ve fonksiyonel bir sunum da sağlıyor ve standart raf sistemlerine göre fark yaşatıyor. Saturn Konsept ile birlikte Gelişim Market'te ÜÇGE'nin tasarım gücünü yansıtan ve mağazalarda farklılık meydana getirecek yeni ürünlerimiz unlu mamul standı, meyve sebze reyonu, kasa altlığı, orta reyonlar ve yeni raf kombinasyonlarımızla yer aldık. Ayrıca sektörde bu yıl büyük ses getiren ÜÇGE&DİGİ anlaşması ile perakendeye elektronik alanında güçlü çözümler üretecek DİGİ ürünlerimizi de perakende sektörü temsilcileri ile buluşturduk”

Öte yandan etkinlikte Market Sponsoru olan ÜÇGE adına Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras'a GPD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.