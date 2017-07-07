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07 Temmuz 2017 16:37

Geleceğin sporcuları Yıldırım’da yetişiyor

Yıldırım Belediyesi tarafından açılan yaz spor okulları ilgi görüyor.

Geleceğin sporcuları Yıldırım’da yetişiyor

07 Temmuz 2017 16:37


Yıldırım Belediyesi’nin ‘Yıldırım’da 365 gün spor’ sloganıyla devam ettirdiği spor okullarındaki branşlar ilgi görüyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaz tatili ve boş zamanlarını değerlendirmek maksadıyla sevdikleri spor branşlarına yönelen Yıldırımlı çocuklar, Belediyespor Kulübü Yaz Spor Okulları ile bu branşlar hakkında bilgi sahibi olup kendilerini geliştiriyor. Öte yandan futbol, cimnastik, basketbol, karate, yüzme, voleybol ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta düzenlenen yaz spor okullarının kayıtları 10 - 29 Temmuz, 31 Temmuz -19 Ağustos ve 21 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Salonu, Barış Manço Kültür Merkezi, Sinandede Kadın Spor ve Cimnastik Merkezi ile Dr. Sadık Ahmet Spor Tesisleri’nde devam edecek.




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