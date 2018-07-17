Geleceğin ustalarından Profil Sanayi A.Ş. ziyareti

Ş.’yi ziyaret etti.

Öğretmenleri Murat Akkuş’la birlikte, Profil Sanayi A.Ş’nin Hasanağa OSB’deki fabrikasını gezen geleceğin ustalarına, firmanın İnsan Kaynakları Müdürü Sibel Özdemir rehberlik etti. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Özdemir, fabrikanın bütün bölümlerini tek tek gezdirerek, üretimden ambalaj aşamasına kadar olan süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler verdi.

Fabrikada kullanılan son teknoloji ürünü makineleri ve cihazları öğrencilere gösteren Sibel Özdemir, bu tür ziyaretlerde öğrencilere iş hayatına dair bilgiler vermeye özen gösterdiklerini söyledi. Özdemir, mesleki ve teknik liselerde okuyan öğrencilerin bilgili, donanımlı ve ferdî becerileri gelişmiş kalifiye eleman olarak mezun olmaları için sanayi sektörünün eğitime uygulama desteği vermesinin önemli olduğuna dikkat çeken Sibel Özdemir, “Fabrikamızın kapıları sanayiye eleman yetiştiren okullarımıza her zaman açıktır. Geleceğin ustaları olarak gördüğümüz öğrencilerimizin bilgi ve donanımlarına katkıda bulunmak bizim için büyük onurdur” dedi.

Profil Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sedat Sezer de, mesleki ve teknik liselerin, ülke kalkınmasının temelini oluşturan sanayi sektöründe Kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında önemli yer tuttuğunu söyledi. Teknik eğitime önem verilmesi gerektiğine inandıklarını kaydeden Sedat Sezer, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin, öğrencileri sektöre daha iyi şekilde hazırlayacağını söyledi. Profil Sanayi A.Ş bünyesinde 3’S Markası ile kalıp ve PRS markasıyla da aftermarket parçalar ürettiklerini ifade eden Sezer, “Bursa ve Türkiye ekonomisinde ciddi bir yeri olan firmamız, teknik eğitime her zaman destek vermeyi ilke edinmiştir. Teknik eğitim veren okullara ile sanayi kuruluşlarının işbirliği yapmasını önemli buluyoruz. Bu uyum ile yetiştireceğimiz iş gücü, ülke sanayiinin güçlenmesine katkı verecektir. Teknik eğitim alan gençlerimiz, sanayi sektörünün gelecekteki yapı taşlarını oluşturacaklar. Onları, kalifiye eleman olarak yetiştirmek hepimizin görevi” şeklinde konuştu.