Geleceğin veterinerleri staj için Osmangazi’yi seçti

Uludağ Üniversitesi Veterinerlik İşleri Fakültesi 3. sınıf öğrencileri, zorunlu stajları için tercihlerini Türkiye’nin en modern hayvan barınağı olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nden yana kullandı. Henüz eğitimleri devam ederken, gelecekte yapmayı planladıkları veterinerlik mesleğini tecrübe etmek isteyen öğrenciler, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde, uzman veteriner hekimler tarafından uygulamalı olarak eğitim alarak bilgi ve becerilerini geliştiriyor. Okulda edindikleri teorik bilgi veya uygulamaları, iş ortamında nasıl hayata geçirildiğini görme fırsatı bulan öğrenciler için barınak, kariyerleri adına önemli bir basamak teşkil ediyor.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ülgen Günay ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ebru Yalçın’ın girişimleri ile bu yıl 50 öğrenci Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 8 hafta boyunca her perşembe günü guruplar halinde staj yapmaya başladı. Barınakta yasa gereği yoğun olarak yapılan kısırlaştırma ve diğer cerrahi müdahaleleri gözlemleme imkanı bulan öğrenciler, mezun olmadan önce meslekleri ile alakalı önemli tecrübeleri yerinde görüp pratik kazanma ve bunu uygulama imkânı buluyor.

Geleceğin veteriner adayları staj döneminin kendileri için çok verimli geçtiğini ifade ederek, “Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanları Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, Türkiye’nin en büyük ve en modern barınaklarının arasında yer alıyor. Ayrıca burada hayvanların bakımı ve tedavisi için son teknoloji cihazlar bulunuyor. Staj yapmak için farklı alternatif yerler de vardı ancak bizler Türkiye’nin en iyi barınağını yani burayı seçtik. Buradaki hayvanlar gerçekten çok iyi şartlarda bakılıyor. Bizler de staj döneminde pratik kazanma ve bunu uygulama imkânı buluyoruz” ifadelerini kullandı.