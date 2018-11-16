Geleceğin yamaç paraşütçüleri Nilüfer'de yetişiyor

Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık Tesisleri, hava sporlarına ilgi duyanlara yeni fırsatlar sunmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyespor, Uludağ Üniversitesi Havacılık Topluluğu iş birliği ile “yamaç paraşütü başlangıç eğitimi” başlattı. 80 öğrencinin katılımı ile başlayan kursta, öğrencilere önce teorik eğitimler verilecek. Ardından da yer çalışması, acil durum bilgisi, meteorolojik tahlili, alçak tepe uçuşu ve irtifa uçuşları alanında toplam 50 saat sürecek bir uygulama yapılacak. Ücretsiz eğitimler sırasında kullanılacak malzemeler de öğrencilere bedava olarak verilecek.

Eğitime büyük ilgi gösterildiğini söyleyen Nilüfer Belediyespor Hava Sporları Sorumlusu Erol Aslantaş, “Önceki yıllarda bu eğitimlere katılanlar şu anda Nilüfer Belediyespor formasıyla şampiyonalara katılıyor. 2018 yılında 4 etaptan oluşan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nda takımımız toplam 20 kupa kazanarak, genel klasmanda Türkiye ikincisi oldu. Burada verilen eğitimler elde edilen başarılarla taçlanıyor” dedi.