Gelecek formülü: Doğru planlama, hızlı koşu

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küresel rekabette Bursa'yı daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın formülünün, ortak akılla doğru bir planlama olduğunu söyledi.

Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen İl Buluşmalarının 13'üncüsü, “Bursa'nın uluslararası rekabetteki yeri açısından dünü ve bugünü” başlığı ile Bursa'da yapıldı. Panelde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sahip olduğu değerleri ve geleceğe yönelik izleyecekleri yol haritasını katılımcılarla paylaştı.

Aktaş, Türkiye ve dünyada şehirlerin birkaç özelliği ile öne çıktığını belirterek, Bursa'nın ise sanayii, turizmi, tarımı, cihan imparatorluğunun önemli izlerini taşıyan tarihî ve kültürel birikimi, doğal güzellikleri gibi birçok değeri bünyesinde barındırdığını söyledi. Bunun her İl'e nasip olmadığını kaydeden Başkan Aktaş, “81 ilimiz de güzel ama Bursa başka güzel. Tabii tüm bu artı değerlerinin yanında özellikle 1970'li yıllardan sonra yaşanan göç ve hızlı büyüme beraberinde trafik ve ulaşım gibi bazı negatif yönler de getirdi. Bursa'nın sahip olduğu özellikleriyle bu sorunları çoktan aşması gerekirdi. Tabi günümüzde şirketler değil, şehirler yarışıyor. Her geçen gün dünya konjonktüründe öne çıkan Türkiye gibi bir ülkenin, İstanbul gibi bir metropolünün hemen yanında olmak, 3 milyon nüfusa sahip olmak, 21 tane organize sanayi bölgesine sahip olmak, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan beri ticari özelliklere sahip olmak, Bursa'yı farklı kılıyor” dedi.

Göç bu şehre değer kattı

Balkanlar ve Kafkaslar başta olmak üzere Anadolu coğrafyasından Bursa'ya yapılan göçlerin beraberinde bazı sorunlar getirse de Bursa'ya değer kattığını ifade eden Başkan Aktaş, şehrin nüfusuyla alakalı komşu iki ilçe olan İnegöl ve Yenişehir örneğini verdi. Bundan 40 yıl önce iki ilçenin de nüfus bakımından birbiriyle aynı olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Ancak İnegöl göçü kabul etmiş, Yenişehir ise göç konusunda biraz katı tutum sergilemiş. Yenişehir'in nüfusu bugün 53 bin, İnegöl'ün nüfusu 250 bin. Dolayısıyla göç bu şehre değer katmış ve katmaya devam ediyor. Ancak bizim Bursa gibi bir medeniyet şehrini geleceğe taşımak için daha vurucu hamleler yapmamız lazım. Şehrin ve bu şehirde yaşayanların ihtiyaçlarına göre hamleler yapmamız lazım. Bunun için 1300 civarında sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 9 bin civarında vatandaşımızın katılımı ile bir kamuoyu araştırması yapıyoruz. Hareket tarzımızı belirlemek için öncelikle beklentileri tespit ediyoruz. 2035 vizyonumuzu ortaya koyacak adımlar atıyoruz. 1/100 bin ölçekli planlarımızı buna göre revize ediyoruz. Biz şehri daha yaşanabilir kılmak istiyoruz, daha fazla turist istiyoruz, daha fazla üretmek istiyoruz. Bu noktada birlik ve beraberlikle önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Plansızlık krize yol açar

Şehri geleceğe taşıma adına yol haritasının büyük önem taşıdığını dile getiren Başkan Aktaş, bir plan olmadan, akşam karar verilip, sabah uygulanan kararların Bursa gibi bir şehirde çok daha büyük krizlere yol açabileceğine dikkat çekti. Aktaş, “Meselâ alçak katlı binaları yıkıp, yerine yüksek katlı binalar yaparak, kentsel dönüşümü çözmeye çalıştık. Şehir adeta kaosa girdi. Yıllardır söylüyoruz ‘ovayı bitirmeyelim' diye ama ovayı bitirmeyelim derken, Bursa'yı bitirme süreciyle karşılaşıyoruz. Bizim öncelikle şehri büyütmemiz lâzım. Katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmemiz lazım. Bunun için Bilim ve Teknoloji Merkezi var. Bunun için Uzay ve Havacılık Merkezi var. Bunun için Teknosab var” diye konuştu.

Hızlı koşacağız

Bursa'nın geleceğe dönük en önemli yüzünün ise turizm olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, Bursa'nın, termal turizm, eğitim turizmi, inanç turizmi, kış turizmi gibi bütün parametrelere sahip olduğunu hatırlattı. Erişebilirlik noktasında büyük avantajlara sahip olduklarına dikkat çeken Başkan Aktaş, “İstanbul'la bağlantı noktasında Osmangazi Köprüsü büyük avantaj. Ben göreve geldiğimde Sabiha Gökçen'e 8 otobüs çalıştırıyorduk, şuan 18 otobüs çalıştırıyoruz. Belki de Sabiha Gökçen'i en fazla kullanan illerden biriyiz. Merkezi hükümet, yerel yönetim, sanayicilerimiz el ele vererek geleceğe yönelik önemli çalışmaları yapacağız. Bir taraftan mevcut potansiyeli karşılayarak ama hızlı koşarak ciddi mesafe alacağız. Ben inanıyorum ki yakın bir gelecekte Bursa, Türkiye'nin değil, dünyanın iddialı şehirlerinden biri olacak” dedi.