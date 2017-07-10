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10 Temmuz 2017 11:16

Gelecek için planlı kesinti

Uludağ Elektrik Dağıtım A.

Gelecek için planlı kesinti

10 Temmuz 2017 11:16

Ş. (UEDAŞ), tüketicilerin daha kaliteli ve sürdürülebilir elektrik hizmeti alabilmesi için planlı kesintilere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.


UEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2016-2020 tarife döneminde hizmet bölgesine 1,3 milyar liralık yatırım ve bakım çalışmaları planlandığı ifade edildi. Bölgesinde bulunan elektrik dağıtım şebekesini yenilemek amacıyla gerçekleştirilen planlı kesintiler ile birlikte tüketicilere daha kaliteli ve sürdürebilir elektrik hizmeti verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda, elektrik dağıtım şebekesinde arızalar dışında, yatırımları gerçekleştirebilmek, bakım ve onarım çalışmalarını tamamlamak için planlı elektrik kesintileri uygulanacak.


Mevcut yasal düzenlemeler gereği enerji altında çalışmak mümkün olmadığı yapılan için planlı elektrik kesintileri, çeşitli iletişim araçları üzerinden tüketicilere önceden bilgi vermek kaydıyla gerçekleştirilecek. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’dan oluşan hizmet bölgesinde 2,9 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti sağlayan UEDAŞ’ın uyguladığı planlı kesintileri http://www.uedas.com.tr/ ile UEDAŞ mobil uygulama üzerinden erişilebilecek.




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