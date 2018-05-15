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15 Mayıs 2018 13:05

Gelemiç’te gençlik ve doğa şenliği

Kırsal alanların gelişiminin kültürel ve turizme yönelik faaliyetlerle ivme kazanması adına çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘19 Mayıs Gençlik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Keles’in Gelemiç bölgesinde gençlik ve doğa şenliği düzenledi.

Gelemiç’te gençlik ve doğa şenliği

15 Mayıs 2018 13:05


Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle organize edilen ve trekking, rafting, mağaracılık, fotoğrafçılık, bisiklet ve spor tırmanış gibi spor branşlarında gerçekleştirilen Gelemiç Gençlik ve Doğa Şenliği, Keles Kocayayla’da bulunan kamp alanında kurulan kamp ile başladı. Gelemiç Mahallesi’nin kırsal turizm alanında önemine değinmek adına katılımcılar; ‘Yörüklerin İzinde Doğa Sporları Rotası’nda trekking, Gavurini Mağarası’nda mağaracılık, Kocasu’da rafting, Gelemiç Spor Tırmanış Bahçesi’nde spor tırmanış ve Gelemiç Mahallesi civarında ise fotoğrafçılık yaptı. Faaliyetlerin tamamlanması ile birlikte Gelemiç Mahallesi’nde buluşan katılımcılar, bölgenin eşsiz değerlerini inceledikten sonra gezek etkinliğine katıldı. Gezek programı ile birlikte dağ yöresine has gelin alma, köy odası oyunları, halk oyunları ve yöreye özgü hikayelerden derlenen türküler ile birlikte keyifli anlar yaşayan katılımcılar, programın sona ermesinin ardından Kocayayla kamp alanına geçti.




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