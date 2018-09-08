Gelin arabalı, kalaşnikoflu kuyumcu soygun girişimi kamerada

Gelin arabasından kalaşnikofla inen zanlı, kapı önünde bekleyen kuyumcuyu ayağından yaraladı. Olayı fark eden ve o sırada olay yerinde olan emekli polis memuru güvenlikçi ise silahlı şahsın üzerine atlayarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Olay, Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelin arabasıyla Gürsel D.’ye ait kuyumcuya gelen M.Ö., kalaşnikofuyla soygun gerçekleştirmek istedi. Bu sırada duran çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı. Daha sonra kuyumcu dükkanının hemen önünde bulunan emekli polis Ahmet Seçkin (63), kalaşnikoflu saldırganın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek bir kez daha ateş aldı. Kahraman emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerince kalaşnikof ve 4 şarjörüyle birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı Öznur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arbede sırasında ateş alan tüfek sebebiyle çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.