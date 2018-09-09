Gelin arabalı Kalaşnikoflu soygun girişiminde yeni gelişme

Zanlının ifadesinde soygunu kabul etmediği, morali bozuk olduğu için kuyumcudakileri korkutmak istediğini söylediği öğrenildi.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi’nde bir kuyumcu dükkanı önünde saat 16.50 sıralarında meydana gelen Kalaşnikoflu, gelin arabalı soygun girişiminin zanlısının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki sorgusunda soygunu kabul etmeyen zanlının ifadesinde, "Amacım soygun yapmak değildi. Moralim bozuktu, kuyumcudakileri korkutmak istedim" dediği öğrenildi.

Yapılan ilk incelemelerde zanlının yaşadığı ekonomik sıkıntılar sebebi ile soygunu gerçekleştirdiği belirlenmiş, zanlı M.Ö. soygunu ekonomik bunalım yüzünden işlediğini itiraf etmişti. Zanlının daha sonraki ifadesinde soygunu kabul etmemesi ve amacının korkutmak olduğunu iddia etmesi dikkat çekti. Kullandığı Kalaşnikof’u nereden temin ettiğini ise söylemeyen zanlı, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.