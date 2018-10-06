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Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı. 34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpışırken, araçlar demir yığınına döndü. Kazada Yahya Şengül ve Şahin Korkmaz ile iki kişi daha hayatını kaybetti. Toplam 4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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