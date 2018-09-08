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Gelin arabasıyla geldi, kaleşnikofla kuyumcuyu vurup soymaya kalktı

Ayağından vurulan kuyumcu çalışanı ise hastaneye kaldırıldı.


Alınan bilgiye göre, olay Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerindeki kuyumcuda 16.50 sıralarında meydana geldi. Gelin arabasıyla Gürsel D.’ye ait kuyumcuya gelen zanlı M.Ö. kaleşnikofla soygun yapmak istedi. Bu esnada kapıda duran çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı.


Kuyumcunun sahibi Gürsel D., çevredeki esnaflar ve sivil polislerin yardımıyla zanlı M.Ö. soygunu gerçekleştiremeden kaleşnikof ve 4 şarjör ile birlikte gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Öznur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arbede esnasında ateş alan tüfek sebebiyle çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.


Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

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