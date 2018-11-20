Gelin arabasıyla silahlı soygun yapmıştı iddianamesi tamamlandı

Bursa'da süslediği gelin arabasıyla bir kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan 58 yaşındaki şahsın iddianamesi tamamlandı. Mehmet Özdoğan hakkında, “Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, mala zarar verme, kasten yaralama” suçlarından Bursa 1.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde Eylül ayında Gürsel Durmuş'un Vişne Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelin arabasıyla gelen Mehmet Özdoğan, elinde uzun namlulu silahla soygun girişiminde bulundu. İş yerinde çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63), Mehmet Özdoğan'ın üzerine atlayarak müdahale etti. Seçkin ile Özdoğan arasındaki arbedede, silahın ateş alması sonucu dükkan çalışanlarından Öznur Topçu, ayağından yaralandı. Bu sırada, polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Silahına da el koyulan Mehmet Özdoğan'nın üzerinde yapılan aramada, çok sayıda fişek ele geçirildi. Özdoğan, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlananı iddianame Bursa 1.'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. “Silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması , bulundurması, mala zarar verme, kasten yaralama“ suçların içerdiği iddianameye göre zanlı hakkında 24 yıla kadar hapis talep edildi. Özdoğan'ın yargılanmasına önümüzdeki ay başlanacak.