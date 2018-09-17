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Gelin evi, ateş evi oldu

Bursa’da daha önce rastlanmamış bir gelin alma olayı yaşandı.

Bursa'da daha önce rastlanmamış bir gelin alma olayı yaşandı. Gelin ve kadın yakınlarının havaya ateş etme videosu sosyal medyada paylaşılınca tıklanma rekorları kırdı.


Olay, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Damat, gelini kız evinden çıkartacağı sırada cep telefonu ile çekilen görüntülerde iki kadının silahla havaya ateş ettiği görülüyor. Sonrasında gelin de kapıdan çıktığı sırada havaya ateş ediyor. O anları cep telefonu ile çekip sosyal medyada yayınlayan kişinin videosu ise kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

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