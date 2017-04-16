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16 Nisan 2017 14:54

Gelin ve damat sandık başında

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, genç çift, düğün salonuna gitmeden evvel sandığa giderek oy kullandı.

Gelin ve damat sandık başında

16 Nisan 2017 14:54


Öğleden sonra düğünü yapılacak olan 29 yaşındaki Ali Bakır ile 24 yaşındaki Ayşenur Ertaş (Bakır), düğün öncesi ŞakirLakşe İlkokulu’ndaki 1045 nolu sandığa giderek oy kullandı. Gelin ve damatlık giyerek okula gelen genç çift, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.


Oy kullandıktan sonra konuşan damat Ali Bakır, “Çok güzel bir duygu. Nasip olursa akşam üzeri ikinci kez evet diyeceğiz. Bugün de oyumuzu kullandık. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. İstikrar inşallah sürsün. Hep birlikte büyüyelim, güçlü bir Türkiye olalım” dedi.


Gelin Ayşenur Ertaş Bakır ise, “Mutluyuz, heyecanlıyız. Oyumuzu verdik gidiyoruz” dedi.




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