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05 Temmuz 2017 11:45

Gemlik Adliyesi’ndeki dehşet kamerada

Bursa’nın Gemlik İlçe Adliyesi’nde 37 yaşındaki Musa Güler’in bir polis memurunu şehit edip bir avukatı öldürdüğü, ardından da intihar ettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Gemlik Adliyesi’ndeki dehşet kamerada

05 Temmuz 2017 11:45

Görüntülerde, kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin adliye binasına yaptıkları operasyon görülüyor.


Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün gece, iki yıldır işsiz olan kaynak ustası Musa Güler, 2014 yılında boşandığı eşi Emine Deş’in açtığı 42 bin liralık icra davasını kaybedince terör estirdi. Eşi ile son kez telefonla görüşüp "Bu parayı ben sana yedirmem" diyen Güler, pompalı tüfekle önce eşinin avukatı Özgür Aksoy’u, ardından eski eşini yaraladıktan sonra gittiği adliyede kendisini engellemeye çalışan polis memuru İdris Büyükdönmez’i şehit etti. Güler daha sonra intihar etti. Olayın yaşandığı Gemlik Adliyesi’ndeki hareketli dakikalar ise amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde Gemlik Adliyesi önündeki koşuşturma sonrası kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin adliye önünde tertip almaları, zanlının polislere ateş açması, polislerin içeriye girmeleri, daha sonra 112 ekiplerinin içeriye girmeleri görülüyor.




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