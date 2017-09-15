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15 Eylül 2017 16:42

Gemlik Belediyesi hortumlanan milyonların peşine düştü

Bursa’nın Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 2010 yılında görevden alınan CHP’li Fatih Mehmet Güler döneminde yapılan yolsuzlukların takipçisi olduklarını söyledi.

Gemlik Belediyesi hortumlanan milyonların peşine düştü

15 Eylül 2017 16:42


11 yolsuzluk dosyasının tek dosyada birleştirilerek ceza mahkemesinde yolsuzluk davalarının sürdüğünü hatırlatan Başkan Refik Yılmaz, ceza mahkemesi davaları sonuçlandıkça hortumlanan milyonların her bir kuruşunu geri alacaklarını açıkladı. “FETÖ 2009’da AK Parti’yi değil Fatih Mehmet Güler’i destekledi. 2014’te de yine bizi değil CHP’yi destekledi” diyen Refik Yılmaz, FETÖ mağduru olgusunun yolsuzlukların üstünü örtme taktiği olduğunu bildirdi.


Tamir yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilerek belediye kasasından milyonlarca liranın hortumlandığına dikkat çeken Refik Yılmaz, kamuoyunda Terme Kaplıcası olarak bilinen eski kaplıca binasının yıkılmış olmasına rağmen yıkılmamış gibi gösterilip yeniden sahte yıkım ihalesi yapılarak belediyenin parasının hortumlandığını hatırlattı. “Araç ehliyeti olmayan sekreter bayanlara bile otobüs tamiri yapıldı gibi gösterilip imza attırılmış” diye konuşan Yılmaz, mahkeme kararları sonrasında icra takibi ile hortumlanan milyonları yeniden belediye kasasına alacaklarını kaydetti.


Yılmaz, “Güler görevi Mehmet Turgut’tan devraldığında kasada 8 milyon lira para vardı. 2009 ve 2010 bütçelerini de hesaba katarsak 20 milyonun üzerinde bir yolsuzluk söz konusu. Çünkü bu dönemde ortaya konulan tek bir hizmet, yatırım, temel atma ve eser olmadığı gibi belediyeyi devraldığımızda da 6 milyon lira borç yüküyle icralık bir belediye vardı. Belediye kasasındaki bütün paraları hortumlamışlar” dedi.


Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, hortumlanan 20 milyonun üzerindeki paranın tamamının takipçisi olduklarını belirterek, “Kayıp milyonlar geri gelecek. Hortumlanan milletimizin paraları kuruşu kuruşuna belediyenin kasasına girecek. Terme Kaplıcası davası daha bir başlangıçtır. Gemlik halkı, yolsuzluk yapan ile hizmet yapanı ayıracak. Gırtlağına kadar yolsuzluğa bulaşmışların algı operasyonuna Gemlikli hemşerilerimiz itibar etmeyecektir” dedi.




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