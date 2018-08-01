Gemlik Belediyesi’nden istihdama destek

Gemlik Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR Gemlik Hizmet Merkezi ile yapmış olduğu ortak protokol çerçevesinde 2018 yılındaki üçüncü Toplum Yararı Programını hayata geçirdi. Projeye başvuran 34 başvuru sahibinden 15 kişinin mülakatları Gemlik Belediyesi Ömer Kahraman ek hizmet binasında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen mülakatta İŞKUR yetkilileri de hazır bulundu. Mülakata iştirak eden 15 kişinin tamamının başvurusu kabul edilerek, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü itibari ile Gemlik Belediyesinde çalışmaya başladı.

İŞKUR’un TYP programlarının çok yönlü faydaları olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “Gemlik Belediyesi olarak 2017-2018 yılları içerisinde Toplum Yararına Programlarının dördüncüsünü hayata geçiriyoruz. 2017 yılında bu projeler kapsamında 50, 2018 yılı Mayıs ayında 80, Haziran ayında 60 ve son olarak Ağustos ayında 15 vatandaşımız ile birlikte toplam 205 vatandaşımızı bu projelerden yararlandırılarak istihdama olan desteğimizi sürdürmüş olduk. Bu çalışanlarımızın maaş ve sigorta işlemlerinde kullanılan kaynağın tamamı İŞKUR tarafından karşılanmaktadır” diye konuştu.