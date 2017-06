Gemlik Büyükşehir ile geleceğe yürüyor

Başkan Altepe, Gemlik’in Büyükşehir Belediyesi ile geleceğe yürüyeceğini söyledi.

Ramazan ayında ilçelerde vatandaşlarla iftar yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gemlik’te İskele Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı. İlçede büyük katılım sağlanan iftarda, orucunu vatandaşlarla birlikte açan Başkan Altepe, Ramazan’ın önemine vurgu yaparak, “Gemlik sahilinde güzel bir iftarda bir aradayız. Ramazan, rahmet ve bereket ayı, kardeşliklerin geliştiği güzel ay. Ramazan’ı en iyi şekilde yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere, böyle güzel bir kültüre sahibiz. Gemlik’te, Bursa’nın her yerinde ve Türkiye’nin her köşesinde, Ramazan gerçekten bir başka yaşanıyor” diye konuştu.

“Yerelde her alanda Bursa konuşuluyor”

Başkan Altepe, Bursa’nın yerel yönetimlerde öncü olduğunu belirterek, “Bursa, her alanda örnek bir şehir. Yerel yönetimlerde sinerji ve yerel ekonomiye katkı oluşturmak dendiği zaman her alanda Bursa konuşuluyor. Karada, havada, denizde, şehir merkezinde, kırsalda, sahilde her alanda ve her yerde çalışarak şehre değer katan çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

“Daha çağdaş bir Gemlik’e ulaşıyoruz”

Bursa’nın yaşam kalitesinin sürekli yükseldiğine değinen Başkan Altepe, “Gemlik’te büyük bir hamle başladı. Gemlik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi elbirliğiyle, Gemlik’te bugüne kadar söylenip yapılamayanları birer birer yerine getiriyoruz. Gemlik’in altyapısı, üstyapısı, kent merkezi ile gerçek anlamda çağdaş bir Gemlik’e ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Altepe, ilçede yapılan yatırımları da anlatarak, sağlıklı içme suyundan yağmur suyu hatlarına kadar tüm altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini ve bu konuda büyük mesafe alındığını kaydetti.

Büyükşehir, Gemlik’in yanında

Başkan Altepe, sahillerin ve denizlerin temizlendiğinden ilçenin kırsalına ve yollarına kadar her alanda çalışıldığını işaret ederek, “Gemlik’in 4 kilometrelik sahili baştan başa düzenleniyor. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Gemlik’in gerçek anlamda bir sahil şehri olduğu ortaya çıktı. Gemlik’e yakışır bir termal tesisinin de temeli atılacak. Meydan, park ve yeşil alanlarda tüm çevre yatırımlarına kadar Gemlik’te ne sıkıntı varsa, Gemlik Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi orada. Büyükşehir Belediyesi, Gemlik’in yanında Büyükşehir ile birlikte Gemlik geleceğe yürüyecek. Sadece son 3 yılda ilçeye yapılan yatırım 200 trilyonu (200 milyon TL) aştı, 210 milyona yakın yatırım yapılmış. Daha yapacak çok işimiz var, Gemlik için ne yapsak az” şeklinde konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz da Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’e büyük katkıları olduğunu belirterek Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Konuşmaların ardından Türk Kızılay’ı Gemlik Şubesi’ne desteklerinden dolayı Başkan Altepe’ye teşekkür plaketi verildi. Altepe, iftar sonrasında vatandaşlarla da bol bol sohbet etti.